Bari – Emergenza Covid – 19: dichiarazione di Domenico Morgese, coordinatore dell’associazione “I Cittadini contro le Mafie e la Corruzione”

BARI – “A nome e per conto dell’Associazione di Volontariato nazionale – I Cittadini contro le mafie e la corruzione – sentito il nostro presidente onorario, si riportano all’attenzione di tutti i cittadini italiani le notizie di questi giorni, riportate dai mezzi di comunicazione e dai social, diventati ormai mezzi di comunicazione per eccellenza in questi giorni particolari, in cui il governatore della Regione Puglia, il dott. Michele Emiliano, denuncia che i dispositivi di protezione individuali (d.p.i.) attuali per gli operatori sanitari degli ospedali pugliesi, sono sufficienti ancora per 24 ore, o anche meno, ed i ventilatori meccanici per le zone covid 19 degli stessi ospedali, sono insufficienti, nonostante è da giorni che sta denunciando in televisione, e non solo, la scarsità degli stessi.