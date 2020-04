Truffa on line da 8mila euro

Sono stati i Carabinieri della Stazione di Montevarchi a denunciare due pugliesi, di 50 e 60 anni, con precedenti di polizia che, millantando di poter agire da mediatori per l’acquisto a prezzi estremamente vantaggiosi di veicoli messi in vendita in aste giudiziarie, avevano fatto credere ad un anziano signore montevarchino di poter effettuare l’acquisto agevolato di un trattore per uso agricolo.

L’ignara vittima, un bracciante agricolo italiano, è stata raggirata dai due uomini, rispettivamente amministratore unico e negoziatore dipendente di una azienda di commercio, i quali sono riusciti a far accreditare quasi ottomila euro su un conto corrente postale intestato al primo dei due come anticipo per l’acquisto di un trattore di grossa cilindrata.

Ovviamente dopo l’accredito della somma i due truffatori si sono dileguati facendo perdere le proprie tracce, a questo punto la vittima capendo di essere stata raggirata ha deciso di rivolgersi ai carabinieri i quali hanno subito dato impulso all’attività investigativa che ha portato all’identificazione e alla denuncia all’autorità giudiziaria dei due per il reato di truffa.