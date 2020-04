Le prime attività dell’Assessore all’Ambiente della Regione Calabria, Sergio De Caprio, sono positive

Le prime attività dell’Assessore All’Ambiente della Regione Calabria, Sergio De Caprio, sono positive. Un Assessore dedito all’ascolto e che cerca soluzione ai problemi ambientali, presenti in una regione complessa come la Calabria. E’ da apprezzare il confronto con i Presidenti dei parchi presenti in Calabria, con l’obiettivo di dare nuova linfa a una autentica comunità di custodi di questo straordinario patrimonio ambientale. L’idea di far diventare i parchi della Calabria come una unica grande riserva naturale non puo’ che trovare accoglimento nel panorama associativo regionale. Infine è da apprezzare il confronto con le amministrazioni locali, per trovare le giuste soluzioni e il giusto percorso, per evitare l’emergenza rifiuti in Calabria . Lo dichiara il Presidente dell’Associazione Legalità Democratica Avv. Maximiliano Granata .