Sicilia – Editoria. Fava “Non rinviabile aiuto al mondo dell’informazione”

“Un intervento del Governo regionale in aiuto al mondo dell’informazione in Sicilia non è più rinviabile.

Le preoccupazioni espresse dai Comitati di redazione dei giornali dell’isola sono serie, fondate e concrete.”

Lo dichiara il Presidente della Commissione Regionale antimafia Claudio Fava, secondo il quale “occorre attivare immediatamente un pacchetto di aiuti, anche ricorrendo alla pubblicità istituzionale che consentirebbe di informare la popolazione sulla situazione e gli interventi della Regione.

Il sostegno ad un settore strategico in una fase in cui, più che mai, la necessità di un’informazione attendibile e verificata deve essere considerato tra le priorità da affrontare”