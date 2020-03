Presidenziali Usa: Trump favorito, Biden lo incalza e Cuomo terzo incomodo

ROMA – A sette mesi dalle elezioni presidenziali statunitensi, in programma il prossimo 3 novembre, la corsa per la Casa Bianca sembra una questione a due. I betting analyst di Stanleybet.it vedono sempre favorito il presidente uscente, Donald Trump la cui riconferma è data a 1,80. Il repubblicano però è tallonato da Joe Biden che dovrebbe rappresentare il Partito Democratico: il successo per l’ex vice di Obama si può giocare a 2,30.

Il terzo incomodo, riporta Agipronews, potrebbe essere Andrew Cuomo: il governatore dello Stato di New York infatti è dato a 15,00. Praticamente tagliati fuori tutti gli altri esponenti del Partito Democratico. Per i quotisti di Stanleybet.it però è ancora più stretto il margine tra i partiti: la vittoria repubblicana si gioca a 1,80 mentre quella democratica pagherebbe 2 volte la posta.