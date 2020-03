La Polizia Provinciale partecipa alle attività di controllo nei comuni della provincia di Agrigento

La Polizia Provinciale sarà parte attiva nella vigilanza del territorio per il rispetto delle disposizioni previste dai decreti del Governo in seguito all’emergenza Covid 19.

Il corpo di Polizia Provinciale, già in possesso della qualifica di “Agenti di P.S.”, nonché di P.G. per i reati ambientali, sarà a disposizione della Prefettura e della Questura di Agrigento che coordinano gli interventi nel territorio provinciale. In particolare la Polizia Provinciale sarà impegnata nei comuni medio piccoli ove la presenza delle forze di polizia e della polizia municipale è più carente numericamente.

La disponibilità della polizia provinciale a contribuire a presidiare il territorio di alcuni comuni della provincia di Agrigento era stata comunicata dal Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale Dott. Alberto Girolamo Di Pisa attraverso una nota ufficiale inviata al Prefetto di Agrigento e al Questore di Agrigento, nonché ai Comandanti Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Il servizio sarà espletato secondo le direttive impartite dalla Questura di Agrigento con un’apposita nota del 30 marzo 2020, indirizzata al comando della Polizia provinciale.