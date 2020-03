Granata (Legalità Democratica): Pallaria è un valido Dirigente, deve proseguire la sua attività

Di Domenico Pallaria ho da aggiungere che, se non avessi verso di lui altri motivi di stima e di considerazione, mi basterebbe il fatto che contro di lui si sia scatenata la contestazione di soggetti e strumenti mediatici come la trasmissione Report, per tributargli la mia stima e la mia solidarietà. Una situazione farsesca determinata da frasi estrapolate. Domenico Pallaria è un valido dirigente e asse portante della Regione Calabria, per questo lo invito a proseguire nella sua azione amministrativa di Dirigente Generale della Protezione Civile, in questo momento delicato dettato dall’emergenza coronavirus. Lo dichiara il Presidente dell’Associazione Legalità Democratica Avv. Maximiliano Granata.