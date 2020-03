Coronavirus, circolare ministeriale sblocca l’uso dei droni, Sindaco De Luca (Messina): “Battaglia vinta torneranno a volare, adesso controlli a tappeto”

Messina, 31/03/2020: “Dopo il nostro accorato appello, pochi minuti fa abbiamo ricevuto dalla Prefettura la notifica della circolare ministeriale che di fatto sblocca l’uso dei droni. Siamo soddisfatti, perché così potremo riprendere il percorso interrotto il 26 marzo scorso, quando a seguito del semaforo verde da parte dell’Enac, c’è stato l’immediato stop alimentato dai dubbi sollevati dal Capo della Polizia di Stato Gabrielli che voleva eseguire gli approfondimenti del caso. Da quella data eravamo fermi su tale fronte, nonostante i nostri test siano andati avanti”. Lo afferma il Sindaco di Messina, on. Cateno De Luca.

“La battaglia è stata vinta, i nostri droni potranno tornare a volare – conclude il Primo cittadino. La nostra Polizia municipale potrà dunque utilizzare i droni come strumento di rispetto delle misure di contrasto al Covid-19. Da adesso disporrò controlli a tappeto su tutto il territorio”.



Questa sera si parlerà anche di questo in diretta sulla pagina Facebook De Luca Sindaco di Messina ed in contemporanea su su RTP canali 17, 117, 646 e 868 e su TCF canale 113 – tempo stretto – Zerouno TV, sul web e 666 e 87 digitale terrestre di Prima TV – Bella Radio TV in FM sui 103.7 e sul digitale terrestre canale 814 – Tele Puta Radio canale digitale 611 – Radio Night Tv –