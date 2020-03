La richiesta della Figc al Governo: dalle scommesse prelievo dell’1% per il fondo salva-calcio

ROMA – Le scommesse a sostegno del fondo salva-calcio con il quale la Figc vuole ripartire dopo lo stop per il coronavirus. COme anticipa Agipronews è la proposta che la Federcalcio presenterà al Governo, nel pacchetto di proposte studiate per fronteggiare questa ripartenza. Tra le risorse previste dalla Federazione per il fondo di garanzia _ la cui creazione è stata annunciata dal presidente federale Gravina _ c’è il prelievo dell’1% dalle scommesse sul calcio, così come avviene in altri paesi come la Francia. Il tema dei diritti che il calcio dovrebbe ricevere dal mondo delle scommesse non è nuovo: Gravina già nel suo programma a inizio mandato aveva sottolineato l’importanza di una “mini-percentuale” dal settore delle scommesse, a cui il calcio avrebbe diritto. Nei giorni scorsi, ricorda Agipronews, la Figc aveva già lavorato a una serie di proposte per superare l’emergenza, tra cui una deroga di 12 mesi sul divieto di sponsorizzazioni di aziende del betting e la creazione di un ‘Nuovo Totocalcio’ proprio per affrontare l’emergenza economico finanziaria.