Il COVID-19 NON FERMA LA SOLIDARIETA’

Palermo, 30/03/20. Sono decine le richieste di aiuto che giungono alla segreteria della Missione “Pdg Outside”, braccio sociale della Chiesa Cristiana “Parola della Grazia” di Palermo guidata dall’Apostolo Lirio Porrello; anche questa settimana i volontari hanno distribuito gratuitamente alimenti per famiglie bisognose e che, a causa dell’isolamento per Coronavirus, non riescono a svolgere la propria attività lavorativa.

“Nessuno resterà indietro; la forza e la determinazione dei volontari di Pdg Outside cresce nelle difficoltà e nelle emergenze; è nel nostro DNA, per l’amore che Dio versa nei nostri cuori” – dichiara Pietro Garonna, responsabile della missione sociale PDG OUTSIDE – “Stiamo lavorando incessantemente e di concerto con il Comune di Palermo e con il Banco delle Opere di Carità, con il quale siamo associati, per dare assistenza al maggior numero di famiglie possibili.”

“Il Comune di Palermo ha centralizzato le richieste di assistenza, – continua Garonna – quindi invitiamo tutte le famiglie che hanno disagi economici a chiamare la propria circoscrizione per iscriversi oppure di scrivere su whatsapp alla nostra segreteria per avere tutta l’assistenza del caso”.

Numero Whatsapp associazione: 3477088330