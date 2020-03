Coronavirus- Fleres: bene aiuti economici, ma fare in fretta

La decisione assunta dal governo regionale di mettere a disposizione dei comuni 100 milioni di euro per fronteggiare l’emergenza economica causata dal Covid19 rappresenta un’iniziativa importante e certamente utile- dichiara Salvo Fleres, portavoce di Unità Siciliana- Le Api – Ci auguriamo che i comuni sappiano provvedere rapidamente alla erogazione delle somme ai legittimi destinatari utilizzando tutte le strutture a loro disposizione, dalla polizia municipale ai servizi sociali, alle municipalità, al volontariato, ma soprattutto riducendo al massimo i tempi ed i passaggi burocratici.

Mai come adesso è necessario fare in fretta, mai come adesso bisogna evitare di appesantire questo genere di procedure.

Se il governo nazionale accelerasse il trasferimento ai comuni delle somme di sua pertinenza già stanziate per famiglie, lavoratori e imprese e concordasse procedure condivise si farebbe certamente prima.