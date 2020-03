Enzo Maiorana: Salvini, in un momento di grave dramma, dimostri ancora una volta di essere un piccolo uomo

Il vicepresidente Di Unità Siciliana Le Api, Enzo Maiorana, interviene sulle esternazioni del capo della Lega Salvini.

Salvini che Classe!

– In un momento di grave dramma in cui tutti i Siciliani, i Meridionali e gli Italiani rischiamo oltre alla vita la povertà assoluta.

– In un momento in cui tutti abbiamo bisogno della Solidarietà dei Paesi dell’UE.

– In un momento in cui l’Italia fa appello all’Unione tra i Paesi.

– In un momento in cui il Presidente Mattarella e lo stesso Papa Francesco sollecitano alla unione per la soluzione dei problemi sanitari ed economici che hanno colpito gli Italiani.

SALVINI da grande statista e con alto senso di civiltà dice ai Paesi dell’UE “andate a cagare”, così rendendo più difficile l’accordo.

Abbiamo mille motivi per recriminare contro le scelte dell’UE, l’unico a non averne è la Lega Nord, l’attuale Lega e Salvini, che da sempre hanno riservato ai Siciliani ed ai Meridionali lo stesso trattamento iniqui che l’UE ha riservato all’Italia.

La Lega e Salvini derubano da 10 anni la Sicilia ed il Sud di 62 miliardi di euro ogni anno con la legge 42 del 2009 che ha sostituito i Diritti all’equità delle divisioni delle risorse pubbliche verso le Regioni con la Spesa Storica che ha favorito il Nord, rendendo i ricchi più ricchi (Nord) e i poveri più poveri (Sicilia e Sud).

Ma Salvini non è solo poco educato con l’offendere i Paesi dell’UE, vuole evitare quello che è un rischio per lui e cioè che l’UE possa cambiare la propria politica economica a favore di una equità verso i Paesi più deboli e con questo perdere l’unico cavallo che regge la sua politica che come gli sciacalli sfrutta i disagi degli altri.

Dimostra ancora una volta di essere un piccolo uomo.

Da tempo Noi Siciliani e Meridionali lo definiamo quaquarquà cosi ponendolo al gradino più basso degli esseri umani ma ci rendiamo conto che così abbiamo fatto un torto ai quaquarquà.