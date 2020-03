RISCOSSIONE DELLE PENSIONI: DA BANCA MPS SUPPORTO TELEFONICO PER I CLIENTI

Nel contesto dell’emergenza sanitaria COVID -19, Mps invita i pensionati a non recarsi in Filiale e ad utilizzare i bancomat per tutelare la salute di tutti e limitare il contagio

La Banca sta contattando telefonicamente i clienti pensionati

per fornire istruzioni utili alla riscossione e offrire il necessario supporto

Siena, 27 marzo 2020 – Banca Monte dei Paschi di Siena, in occasione della riscossione delle pensioni, invita i clienti pensionati a non recarsi in Filiale e ad utilizzare i canali che non richiedono la presenza fisica e i bancomat esterni alle Agenzie, così da garantire l’operatività nel contesto dell’emergenza sanitaria Covid-19 e tutelare al contempo la salute di tutti limitando il rischio di contagio.

Per questo, Banca Mps sta contattando telefonicamente i suoi clienti pensionati per offrire loro il supporto necessario a distanza e, limitatamente alle esigenze inderogabili, per fissare appuntamenti scadenzati al fine gestire i flussi di arrivo della clientela in filiale ed evitare assembramenti.

Si ricorda che le Filiali di Banca Mps su tutto il territorio nazionale sono accessibili solo su appuntamento la mattina del lunedì, mercoledì e venerdì e che tutte le agenzie sono contattabili telefonicamente e via mail anche negli orari di chiusura al pubblico.

Per controllare le Filiali aperte e i numeri di telefono è possibile consultare la pagina dedicata e costantemente aggiornata sul sito internet della Banca, https://www.mps.it/comunicazioni-alla-clientela/emergenza-coronavirus.html , così come i canali social Facebook, Twitter e LinkedIn.

Sono sempre a disposizione dei clienti, inoltre, le App e il Digital Banking con cui è possibile consultare i propri rapporti (conto corrente, carte di debito e credito, investimenti, carte prepagate, mutui, prestiti) ed effettuare tutte le operazioni bancarie a distanza.

Banca Monte dei Paschi di Siena monitora costantemente l’emergenza con un presidio aziendale dedicato e mette in atto le misure più opportune per tutelare clienti e dipendenti assicurando al contempo il miglior servizio possibile in questo momento di difficoltà.