Coronavirus: rientrato in Italia Stefano Taravella, Presidente del Collegio dei Probiviri dell’UNICEF Italia

Dichiarazione del Presidente dell’UNICEF Italia Francesco Samengo

27 marzo 2020- “E’ con grande gioia e commozione che accogliamo Stefano Taravella, nostro storico volontario e Presidente del Collegio dei Probiviri dell’UNICEF Italia, appena rientrato nel nostro paese dopo un lungo periodo di isolamento in India dovuto al Coronavirus.

Abbiamo seguito con apprensione e affetto il difficile percorso di Stefano in India e abbiamo apprezzato la sua decisione di rimanere in India per tutto il tempo necessario per concludere la quarantena, anche per non gravare sulla drammatica situazione sanitaria che si è venuta a creare a causa dell’emergenza nella provincia di Lodi.

Ringraziamo le autorità italiane, in particolare il Ministero degli Affari Esteri, l’Ambasciata Italiana in India, il Ministro per le Politiche giovanili e lo sport Spadafora per aver seguito costantemente la situazione e facilitato tutte le operazioni per un rientro in sicurezza dei nostri connazionali.

Siamo vicini a tutte le persone e le famiglie che stanno soffrendo per questa pandemia e ci stringiamo a coloro che hanno subito una perdita tra i propri cari. Insieme, ce la faremo”.