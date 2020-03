Amici, Nicolai a rischio eliminazione: per i bookie è sfida aperta con Giulia e Javier

ROMA – Domani sera torna il consueto appuntamento settimanale con Amici. Il talent show di Mediaset è pronto a farla ancora da padrone nel palinsesto televisivo nazionale, con Maria De Filippi ed i giudici che sono pronti a giudicare i ragazzi in gara nella quinta puntata della stagione che rappresenta la semifinale. Il penultimo show vedrà salire sul palco 5 dei 10 allievi ammessi a quest’ultima fase del programma, in seguito alle quattro eliminazioni effettuate in precedenza. Ma chi sarà il primo di loro ad essere eliminato? Secondo i betting analyst di Stanleybet.it, a lasciare la scena per primo dovrebbe essere il ballerino Nicolai Gorodiskii, quotato a 1,90. A vedersela con lui, come riporta AGipronews, saranno la cantante Giulia Molino (2,25) e l’altro ballerino Javier Rojas (3,50). Apparentemente tranquilla la cantante Gaia Gozzi, la cui eliminazione è in lavagna a 15,00, mentre Nyv potrebbe essere l’incognita della puntata. L’uscita della cantante come prima concorrente si gioca a 6,00.