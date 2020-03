Daily Jackpot: Marche. Emilia Romagna e Lazio le regioni più fortunate. In tutta Italia vincite per 145 mila euro

25 marzo 2020 – Il Daily Jackpot lanciato a febbraio da 888casino ha riscosso immediatamente grande successo come dimostrano i numeri nei primi venti giorni del secondo mese dell’anno: vincite per un totale di quasi 145 mila euro, con una media di oltre settemila euro giornalieri per coloro che lo hanno centrato.

Tre i Daily Jackpot, peraltro equamente divisi lungo tutta la Penisola, che meritano una citazione particolare. Il 1° febbraio ad Apiro, in provincia di Macerata, si è registrata la vincita più alta grazie a un Daily Jackpot di 11.393 mila euro. Il record, che ancora appartiene al piccolo comune marchigiano, è stato quasi raggiunto da Coriano, comune in provincia di Rimini, dove il 17 febbraio è stato centrato un DJ di 11.231 mila euro.

Medaglia di bronzo per Rieti che il giorno di San Valentino ha festeggiato un DJ targato 888casino di 10.384 mila euro.

Il funzionamento è molto semplice: ogni giorno, entro l'una di notte, una delle 13 Video Slot rilascerà un Jackpot, che si riazzera tutte le volte per poi ricominciare il giorno successivo. Il DJ, che si applica su 13 slot del portfolio di 888.