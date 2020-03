CIPRIANO DEL COMITATO ETICO POPOLARE RISPONDE A DI MAIO: “MA CI SEI HO CI FAI?”

Arriva direttamente a caldo la prima risposta all’ex venditore di bibite del San Paolo il Ministro Di Maio detto il Bibitaro. “Lei Sig. Ministro Bibitaro” dichara Cipriano: “venderebbe mai una bibita in uno stadio vuoto senza partita? Ecco Lei Sig. Di Maio intervistato al tg2 unitamente a tante altre elucubrazioni prima ha chiesto di restare uniti poi ha invitato lo stesso popolo ha comprare il made in Italy, dimenticando che il suo governo ha chiuso tutta una categoria di negozi. Come fanno ad aiutarci a comprare se i negozi sono chiusi? Ma ci è ho ci fa…? Faccia una cosa seria, si tolga dai piedi che oltre a ridicolizzare le categorie economiche si sta facendo ridere dietro dal mondo intero! Lo faccia prima di subito tenendo presente e ben in mente le voci che girano e cioè che Lei si ipotizza e lo auspichiamo mai arrivi a mangiare il panettone perché il suo governo farlocco caschera’ prima.”.