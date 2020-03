AL VIA “RADIO 24 PER LA SCUOLA”: L’EMITTENTE OFFRE IL PROPRIO CONTRIBUTO PER LA SCUOLA CON I PODCAST DEI SUOI PROGRAMMI STORICI

Una serie di appuntamenti a disposizione di docenti e studenti per approfondire,

guidati dalle voci dei conduttori, tanti temi di storia, geografia, arte, letteratura.

https://www.radio24.ilsole24ore.com/programmi/solo-in-podcast

Dopo l’appello del ministero dell’Istruzione che chiede ai docenti “Andate avanti con la didattica a distanza: i ragazzi hanno bisogno di voi”, anche Radio 24 offre il suo contributo alla didattica a distanza. Da oggi sono disponibili sul sito www.radio24.it podcast scaricabili a disposizione degli insegnanti e degli studenti: appuntamenti con le scienze, la storia, la geografia, la letteratura da scaricare, condividere e ascoltare attraverso interviste e approfondimenti di alcuni dei programmi storici di Radio 24.

Si parte, per la STORIA, con le biografie dei grandi del ‘900, le cui vite e imprese vengono narrate con toni emozionanti ne “Il Falco e il Gabbiano” di Enrico Ruggeri, dai grandi personaggi politici come Churchill e Kennedy ai protagonisti della scienza e cultura come Einstein e Pirandello; per la GEOGRAFIA con le regioni d’Italia raccontate con gli occhi della scienza e della meraviglia, per conoscere meglio in nostro Paese, da Federico Taddia e Telmo Plevani ne “L’Italia spiegata a mio figlio”; per la SCIENZA con la scienza dell’acqua, tra tecnologie per la salvaguardia e la valorizzazione dei mari, archeologia subacquea e nuove fonti di energia alternativa, approfondita da “Marefuturo – l’acqua di domani il domani dell’acqua” di Chiara Albicocco. Infine per l’ARTE i podcast di “Luoghi d’arte – Alla scoperta dei tesori dell’Italia” a cura del responsabile dell’inserto culturale del Sole 24 Ore “Domenica” Marco Carminati in un viaggio a puntate che va dal paesaggio leopardiano di Recanati agli angioletti di Raffaello a Piacenza.

E ogni settimana verranno aggiunti nuovi contenuti: tra questi il racconto del Rinascimento, i luoghi d’arte, la grande letteratura.

Delle migliori esperienze di didattica a distanza parla la serie del Podcast di Maria Piera Ceci Verso il future e Oltre: classi virtuali, lezioni di cucina e di storia a distanza nel racconto di insegnanti e dirigenti scolastici che hanno raccolto la sfida del coronavirus. Ogni giovedì su Radio 24 una nuova puntata .