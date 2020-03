Con Il Sole 24 Ore la guida “Decreto coronavirus – Fisco e lavoro”

Mercoledì 25 marzo

Con Il Sole 24 Ore la guida “Decreto coronavirus – Fisco e lavoro”

Le ultime misure fiscali e per il lavoro: le nuove scadenze, le nuove misure in materia di permessi e congedi,

le regole sugli ammortizzatori sociali, gli interventi per i professionisti.

Il Governo Italiano ha messo in atto una manovra da 25 miliardi per contrastare gli effetti economici del Coronavirus sulle

tasche degli italiani: per esaminare a fondo gli aspetti contenuti nel decreto cura Italia appena varato dal Governo Il Sole Ore mette in campo la squadra dei propri esperti che, all’interno di due guide che saranno in edicola Mercoledì 25 marzo e mercoledì 1 aprile con il quotidiano, approfondiranno le misure a supporto di imprese, professionisti, famiglie, amministrazioni pubbliche e strutture sanitarie in questa fase di estrema emergenza.

Il primo focus, in uscita il mercoledì 25 marzo, sarà “ Decreto coronavirus – Fisco e lavoro ”, al cui interno verranno approfondite le ultime misure fiscali e per il lavoro : le nuove scadenze , le frenate ai controlli, le nuove misure in materia di permessi e congedi , le regole sugli ammortizzatori sociali , l’ indennità di 600 euro per commercianti, artigiani, coltivatori, co.co.co e partite Iva. Particolare attenzione verrà posta anche alle misure in campo per i professionisti .

Mercoledì 1 aprile sarà invece il turno del focus “Decreto coronavirus – Le imprese”, che analizzerà le misure per garantire la liquidità delle imprese, le ricadute delle norme anti crisi su bilanci e assemblee e la proroga dei termini per quanto riguarda i processi civili, penali e amministrativi.

A disposizione dei lettori anche un forum speciale per le domande con le risposte aggiornate degli esperti secondo gli ultimi provvedimenti su ilsole24ore.com/forumcoronavirus

Tutte le guide saranno in edicola a 0,50 € oltre al prezzo del Sole 24 Ore.