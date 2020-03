RadiciGroup e Atalanta, insieme per aiutare Bergamo

La donazione si propone di supportare il nuovo Ospedale

da campo degli Alpini

RadiciGroup e Atalanta scendono in campo, ma questa volta il match è di solidarietà. Le due realtà bergamasche hanno deciso di sostenere l’Ospedale da campo che l’Associazione Nazionale degli Alpini sta costruendo negli spazi della Fiera di Bergamo, con l’obiettivo di rispondere all’emergenza coronavirus.

In particolare RadiciGroup e Atalanta contribuiranno all’acquisto di tutti gli impianti necessari alla somministrazione di ossigeno per circa 200 posti letto destinati a pazienti ricoverati per Covid-19.

«Abbiamo deciso di partecipare a questo progetto – afferma una nota congiunta di RadiciGroup e Atalanta – perché espressione della laboriosità made in Bergamo. Gli Alpini sono il simbolo di una provincia che fa del lavoro il suo valore principale. È una iniziativa del territorio per il territorio e per questo motivo vogliamo farne orgogliosamente parte».

Ancora una volta la regia di questa iniziativa è curata dall’Accademia dello Sport per la Solidarietà di Bergamo, associazione benefica del territorio che già qualche settimana fa – con l’aiuto di una quindicina di realtà orobiche tra cui RadiciGroup e Atalanta – ha dotato l’Ospedale Bolognini di Seriate di una Tac Mobile utile agli approfondimenti diagnostici necessari per quei pazienti che presentano problemi di carattere respiratorio potenzialmente collegabili al Covid-19.

Il nuovo ospedale da campo darà così “un po’ di respiro” agli altri ospedali bergamaschi che in questo momento si trovano in una situazione di estremo carico operativo.