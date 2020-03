Coronavirus, il Sindaco De Luca (Messina) fa pedinare Renault 4 arrivata dalla Francia e bloccata ad Acitrezza (Catania): “I Governi sopra le nostre teste continuano a prenderci in giro”

Messina, 23/03/2020: “Chi sostiene che le foto che fanno riferimento alle centinaia di macchine transitate a mezzanotte sullo stretto di Messina sono false è un depistatore oltre che un imbroglione. Ho fatto rintracciare una comitiva di francesi che su una Renault 4 hanno attraversato indisturbati l’Italia è ieri, verso mezzanotte, hanno attraversato lo Stretto di Messina. Li abbiamo fatti pedinare attraverso la Polizia Municipale di Messina, sezione giudiziaria e in seguito bloccati ad Acitrezza dai carabinieri e dalla polizia municipale locale, mentre cercavano di ricongiungersi con un’altra comitiva di francesi. Dopo il blocco li abbiamo fatti mettere subito in in quarantena”. A riferirlo è il Sindaco di Messina, on. Cateno De Luca.

“Non solo a causa di certi inetti che sono al posto di comando – continua il Primo cittadino – ci stiamo infettando, ma in violazione delle leggi ci stanno anche avvelenando, facendo entrare chiunque in Sicilia, senza alcuna tracciabilità, per come previsto dalle ordinanze del Presidente della Regione Siciliana e dai DPCM”.

Stasera – conclude il Sindaco Peloritano – attendo alle ore 20:00 il Presidente Musumeci al porto di Messina rada San Francesco, perché così le sue ordinanza sono carta igienica. Ribadisco che è inutile continuare a protestare dai Social network, occorre scendere in trincea e sporcarsi le mani.

Di seguito i dati che il Sindaco De Luca ha reperito per tramite della sezione giudiziaria della Polizia Municipale di Messina:

Autovettura Renault 4

Imbarcata sulla Caronte ore 00:20

Targa ER399JH

Distretto Francese 56

(localita VANNES – Francia)

Intestata a XXXXX XXXXX – nato a AURAY (Francia)

Il XX/XX/XXXX e residente a CARNAC (Francia) in Rue Du Po, 155

L’autovettura è stata revisionata l’ultima volta il 31/10/2019.

A bordo: 3 giovani, 2 maschi ed una donna, ed un cagnolino

Questa sera in diretta Facebook sulla pagina De Luca Sindaco di Messina ed in contemporanea su RTP canali 17, 117, 646 e 868 e su TCF canale 113, si parlerà anche di questo.