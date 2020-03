Trovati in possesso di pistola, coltello e patente contraffatta

Nel corso dei quotidiani controlli del territorio, i Carabinieri della Stazione Roma Piazza Bologna hanno denunciato a piede libero due cittadini romani, di 47 e 45 anni, entrambi con precedenti, con le accuse di porto abusivo di armi, inosservanza dei provvedimenti dell’autorità e falsità materiale.

Ieri pomeriggio, transitando in piazza Bologna, i Carabinieri hanno notato i due uomini a bordo di un’auto e li hanno fermati per una verifica. Dai controlli è emerso che circolavano senza giustificato motivo.

La successiva perquisizione del veicolo ha permesso di rinvenire una pistola modello Beretta 92 FS, replica di quelle in dotazione alle forze dell’ordine, completa di una cartuccia, un coltello a serramanico con lama di circa 10 cm e una patente di guida con foto del 45enne ma riportante dati di una diversa identità.