Lettera aperta a Gallera: quarantena per i detenuti ai domiciliari

Gentile Assessore Gallera,

consapevoli dello straordinario sforzo che la Regione Lombardia sta compiendo per affrontare la Pandemia e visto che:

– il decreto CuraItalia agli articoli 123 (Disposizioni in materia di detenzione domiciliare) e 124 (Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà) prevede, come lei ben sa, di fare uscire dal carcere detenuti a fine pena e consentire i loro arresti domiciliari

– questa misura sembra finalizzata a permettere agli istituti di pena di fronteggiare il coronavirus ma purtroppo si chiude la stalla quando i buoi sono già scappati (ci sono infatti già dei casi di contagio rilevati nelle carceri lombarde)

Tutto ciò premesso esiste la concreta possibilità che fra i reclusi ci siano contagiati asintomatici.

Se così fosse ogni detenuto che può accedere a questa misura alternativa si troverebbe di fronte a un bivio:

– o restare in carcere rischiando il contagio

– o ricongiungersi ai propri cari rischiando di contagiarli.

Se questa è l’unica alternativa ai rischi derivanti dall’incivile sovraffollamento dei nostri istituti di pena ci pare crudele e pericolosa, sia per i detenuti che per tutti coloro che lavorano nelle carceri

Ci appelliamo allora a lei, affinchè ogni detenuto che può accedere a queste misure trascorra un periodo di quarantena e se non dispone di ha una abitazione con un suo bagno personale dove passarla possa ottenere più idonea soluzione abitativa tramite la Regione Lombardia.

Giampaolo Giorgio Berni Ferretti, vice-capogruppo Forza Italia Municipio 1 Milano

Enrico Borg, già consigliere provinciale

Gianni Rubagotti, Segretario Associazione per l’Iniziativa Radicale “Myriam Cazzavillan”