BANCA MPS: DA LUNEDÌ IN FILIALE SOLO SU APPUNTAMENTO

Adottate ulteriori misure per garantire i servizi essenziali,

contribuendo al tempo stesso a contenere la diffusione del virus Covid-19

Tutte le filiali della Banca saranno aperte al pubblico solo su appuntamento,

la mattina del lunedì, mercoledì e venerdì

A disposizione dei clienti sportelli automatici, App, Digital Banking

con cui è possibile effettuare tutte le operazioni a distanza

Siena, 20 marzo 2020 – Banca Monte dei Paschi di Siena adotta nuove misure straordinarie per garantire l’operatività nel contesto dell’emergenza sanitaria in corso e per contribuire, al tempo stesso, a limitare la diffusione del virus Covid-19. A partire dal prossimo lunedì 23 marzo, le Filiali della Banca su tutto il territorio nazionale saranno accessibili solo su appuntamento la mattina del lunedì, mercoledì e venerdì. Una misura necessaria per tutelare la salute di clienti e dipendenti nel rispetto delle indicazioni del decreto governativo.

Banca Mps invita i clienti ad utilizzare le App e il Digital Banking con cui è possibile consultare i propri rapporti (conto corrente, carte di debito e credito, investimenti, carte prepagate, mutui, prestiti) ed effettuare tutte le operazioni bancarie a distanza. In alternativa, i clienti potranno telefonare direttamente alla propria filiale di riferimento per verificare l’effettiva necessità di recarsi in Filiale per le operazioni da svolgere e in tal caso fissare un appuntamento. Per controllare le Filiali aperte e i numeri di telefono è possibile consultare la pagina dedicata sul sito internet della Banca, https://www.mps.it/comunicazioni-alla-clientela/emergenza-coronavirus.html, aggiornata costantemente con tutte le informazioni utili, così come i canali social Facebook, Twitter e LinkedIn.

Gli operatori della Banca rispondono, inoltre, al numero verde 800.41.41.41 disponibile dall’Italia e al numero +39 0577 382999 per chi chiama dall’estero.

Le filiali di Banca Mps garantiranno a tutti i servizi essenziali e saranno contattabili telefonicamente e via mail anche nei giorni di chiusura al pubblico.

Banca Monte dei Paschi di Siena continuerà a mettere in atto le misure più opportune per tutelare clienti e dipendenti assicurando al contempo il miglior servizio possibile in questo momento di difficoltà.