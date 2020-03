Coronavirus – Non rinunciamo alla lettura

In questo momento Edizioni di Storia, per venire incontro al bisogno di lettura, offre un servizio agli amici ed ai lettori che non possono recarsi in libreria.Fornisce i propri libri a condizioni che in tempi normali sono del tutto impossibili. I libri che vedete qui sotto (e altri), che costituiscono la parte più recente e significativa del catalogo, li potete acquistare, in via assolutamente straordinaria, dato il momento, ad un prezzo che rasenta il costo di produzione, che vi sarà comunicato direttamente dietro richiesta, con spese di spedizione a carico della casa editrice. I libri verranno spediti con plico raccomandato postale, arriveranno quindi in un paio di giorni. Le richieste vanno indirizzate a edizionidistoria@gmail.com, o con messaggio privato, attraverso questo profilo facebook.