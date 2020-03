I Cittadini Contro le Mafie e la Corruzione: Vicinanza a tutte le donne e gli uomini contagiati dal coronavirus e cordoglio per le vittime

“A nome del direttivo nazionale dell’Associazione di volontariato I Cittadini contro le mafie e la corruzione, esprimiamo vicinanza a tutte le donne e gli uomini contagiati dal coronavirus e cordoglio per le vittime. Esprimiamo sostegno a quanti in questi giorni negli Ospedali italiani, medici e personale sanitario, con coraggio, professionalità ed abnegazione, tentano di arginare questa emergenza salvando vite umane. Un ringraziamento sentito lo rivolgiamo a tutte e tutti gli appartenenti alle Forze di Polizia che, senza riserva alcuna, continuano a garantire la nostra sicurezza . Da Cittadini impegnati nel sociale e nel mondo del volontariato sentiamo il bisogno di chiedere ai vertici delle Istituzioni dello Stato, in questo momento critico e buio, di fare tutto il possibile per mettere in atto tutte le misure possibili per salvare vite umane, potenziando le strutture sanitarie presenti sul territorio da nord a sud del Paese. In particolare chiediamo che siano riaperti i presidi ospedalieri chiusi, fornendoli degli strumenti necessari ad affrontare e battere l’epidemia. Sia al più presto tolto ogni limite alla iscrizione e all’avvio allo studio universitario per le professioni sanitarie per i nostri giovani. La politica e le Istituzioni o sono al servizio dei Cittadini o non hanno modo di definirsi tali.”

Il Presidente onorario

Antonio Turri

Il Presidente

Luigi Cassio Telesforo Di Pace