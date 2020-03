Coronavirus. E’ risultato negativo il tampone ad un cittadino di Castellana Sicula. Ne dà notizia il sindaco Calderaro

di Antonio David – Un bel sospiro di sollievo per la cittadina di Castellana Sicula e non solo, ove il sindaco Francesco Calderaro aveva dato notizia ieri mattina tramite il suo profilo Facebook che, in nottata una persona della sua cittadina, per precauzione è stata sottoposta a tampone e messo in quarantena assieme alla sua famiglia. Una notizia uscita dal nosocomio prematuramente senza aver avuto il responso per il tampone effettuato.

La notizia ha fatto subito il giro del paese e anche sui social, non sono mancate le lamentele per questa notizia data, non per colpe del primo cittadino che di fronte al presunto fatto, voleva attendere il risultato finale e non preoccupare i suoi concittadini. Una notizia sfuggita di mano da parte di qualche addetto ospedaliero ma, dopo qualche giorno di attesa, tutto è andato per il meglio con il risultato del tampone risultato negativo.

A tal proposito si invitano i cittadini nel rispetto di se stessi e degli altri a rispettare le dovute cautele e, limitare le uscite allo stretto necessario in quanto la possibilità di essere contagiati ormai è una realtà che la popolazione non può ignorare e nemmeno può essere presa in considerazione solo da altri paesi ma, implica tutti in uguale misura e ceto politico e sociale. – Non abbassiamo la guardia – dice il sindaco Francesco Calderaro a ForestaliNrews –