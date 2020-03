CORONAVIRUS: IL FOTOGRAFO E ARTISTA JACOPO BROGIONI ADERISCE ALL’APPELLO #IORESTOACASA E LANCIA LA CAMPAGNA #IOVIAGGIODACASA

Roma, 13 marzo. Anche il fotografo e artista Jacopo Brogioni, reduce dal successo del progetto Roma. Il racconto di cento donne esposto ai Musei Capitolini lo scorso anno, ha aderito all’appello #IORESTOACASA per l’emergenza Coronavirus. Per l’occasione, l’artista ha deciso di lanciare anche una campagna su Instagram per continuare a viaggiare almeno con la mente e con le immagini. Ogni giorno posterà una foto di un viaggio e invita tutti, amici e colleghi, a fare lo stesso per superare tutti insieme questo momento e sentirsi meno soli.

LA CAMPAGNA #IOVIAGGIODACASA

“Fino a qualche settimana fa viaggiare era semplicissimo. Spostarsi, scoprire nuovi luoghi, conoscere altre persone e altre culture era la normalità. Bastava prendere un aereo, un treno, la macchina… Il mondo ha accorciato le sue distanze, tutto è a un passo ma adesso, improvvisamente, questo passo è diventato incredibilmente lungo.

Un brutto virus, il Covid-19, ci obbliga a chiuderci in casa, a rimanere immobili.

È diventato difficile vivere la propria città, tra un comune e l’altro ci sono frontiere quasi invalicabili. Le distanze tornano ad essere infinite, comprese quelle interpersonali: un metro, quando vorresti baciare o abbracciare qualcuno, è tantissimo. Per noi viaggiatori è un dolore immenso, un senso di claustrofobia ci assale ma bisogna fermarsi, RESTARE A CASA. Lo facciamo per noi, per i nostri amici, per i nostri parenti, per gli anziani, per i più deboli.

In questo tempo indefinito possiamo però continuare a viaggiare, con la mente e con le immagini. Ogni giorno posterò almeno una foto di viaggio per far sì che questo periodo passi il più in fretta possibile e invito tutti i miei colleghi e amici a fare lo stesso (basta anche un singolo post) usando l’hashtag #ioviaggiodacasa . Portatemi lontano!”.

( https://www.instagram.com/p/B9pKEInorsR/?hl=it )

BIO