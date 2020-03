Sequestrate 400 mascherine non sicure

La Guardia di Finanza di Brescia nelle ultime settimane ha intensificato, d’iniziativa, le attività di controllo economico del territorio con particolare riferimento alla verifica della “disciplina dei prezzi” dei dispositivi sanitari individuali maggiormente richiesti con l’inizio dell’allarme sanitario (mascherine, guanti, gel igienizzante per mani ecc.) per il contenimento del “coronavirus”.

I controlli delle pattuglie delle Fiamme Gialle hanno visto interessati, in particolare, Farmacie, Parafarmacie e negozi con vendita di materiale sanitario non solo fisicamente presenti sul territorio della provincia ma anche on line.

In tale periodo ulteriori attività di prevenzione e riscontro sono state avviate anche grazie al contributo di numerosi cittadini che si sono rivolti alla Guardia di Finanza di Brescia segnalando esercizi commerciali che applicavano un aumento spropositato dei prezzi di taluni prodotti (anche di prima necessità) rispetto ai giorni precedenti: tali segnalazioni sono state preliminarmente oggetto di attività di intelligence da parte dei Finanzieri nonché di un’attenta analisi di rischio attraverso le numerose banche dati disponibili in uso al Corpo.

Nell’ambito di tali interventi, presso un emporio di articoli vari sito in Lonato del Garda, è stato effettuato un sequestro di oltre 400 mascherine di protezione individuale, ritenute non sicure in quanto non conformi alla normativa nazionale e comunitaria, nonché prive della marcatura di qualità CE: tali prodotti, oltre ad essere di per sé già potenzialmente nocivi per la salute della persona, non avevano nemmeno le istruzioni in italiano in quanto acquistati, “in nero”, direttamente dal Brasile, in assenza di qualsivoglia documentazione che ne attestasse la legittima provenienza nonché la conformità alle disposizioni vigenti in materia sanitaria.

I Finanzieri della Tenenza di Desenzano del Garda hanno, inoltre, appurato che la merce era custodita in un camerino di prova non accessibile alla clientela e che veniva esibita solo su specifica richiesta dei vari avventori.

L’esercente, infatti, consapevole della non regolarità dei prodotti, in caso di vendita, non avrebbe proceduto alla regolare emissione dello scontrino fiscale.

Al titolare dell’attività economica sono state irrogate sanzioni amministrative per le quali è previsto, complessivamente, il pagamento di una somma di denaro che oscilla da un minimo di € 4.500,00 ad un massimo di € 48.000,00. Per quanto riguarda la merce sottoposta a sequestro, vista l’assenza dei requisiti minimi di sicurezza, è stata già richiesta l’autorizzazione alla confisca volta alla distruzione.