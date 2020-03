Coronavirus, Radicali a Lamorgese: necessario tutelare salute ospiti e operatori del sistema d’accoglienza e dei CPR

Con un post su Facebook Radicali Italiani chiede al Governo, come fatto da Emma Bonino nei giorni scorsi, di prestare la dovuta attenzione al sistema d’accoglienza, proponendo una serie di misure per salvaguardare la salute degli ospiti e degli operatori nelle strutture di tutta Italia.

In particolare, con il post si domanda alla ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, per quanto riguarda Cas e Siproimi (ex Sprar) di “garantire presidi adeguati a tutela di chi vive e di chi lavora in quelle strutture, a cominciare dalla fornitura di guanti, mascherine e quanto possa servire nella gestione quotidiana” e di “prorogare tutte le uscite dai centri, anche nel caso il progetto di accoglienza sia giunto al termine, per non lasciare nessuno per strada”.

Per i Centri di permanenza per il rimpatrio, invece, si chiede di “sospendere i nuovi ingressi che potrebbero diffondere il contagio all’interno dei centri” e che “i questori nelle prossime settimane non firmino ulteriori provvedimenti di trattenimento nei Cpr, ricorrendo eventualmente a misure alternative, ottenendo così una sospensione temporanea degli ingressi ed evitando ulteriori rischi di contagio”.

Infine, in risposta alla chiusura al pubblico degli uffici immigrazione delle questure su tutto il territorio, la richiesta è di “sospendere durante l’emergenza le scadenze dei permessi di soggiorno che andrebbero rinnovati in queste settimane, così come tutte le altre procedure che prevedono un termine a breve”.