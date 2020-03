CORONAVIRUS, ASTRO ALLE ISTITUZIONI: “SOSTEGNO ALLE IMPRESE DEL SETTORE”

ROMA – L’associazione dei gestori Astro ha inviato un’istanza alle istituzioni italiane per chiedere l’adozione di misure urgenti a tutela degli imprenditori del settore gioco pubblico, avanzando una richiesta di sostegno per le aziende del comparto, finalizzata a fronteggiare le gravi ripercussioni – sul fronte economico ed occupazionale – causate dall’emergenza sanitaria in atto sull’intero territorio nazionale. Nell’istanza, Astro chiede la «previsione ed estensione del ricorso alle esistenti forme di ammortizzatori sociali per tutte le aziende del settore», la «rimodulazione dei periodi contabili per il versamento del PREU e la proroga delle scadenze relative al canone di concessione e agli altri adempimenti fiscali» e l’interruzione del calcolo “forfetario” del PREU in caso di mancata lettura dei contatori». A causa delle restrizioni normative adottate per contenere l’emergenza Covid-19, spiega Astro,le realtà imprenditoriali del comparto stanno rischiando seriamente un grave ed irreversibile collasso economico-finanziario ed Astro – impegnata in prima linea per sostenere le imprese in questo difficile momento – si è resa, quindi, disponibile a ogni forma di confronto con le istituzioni per fronteggiare questa emergenza.