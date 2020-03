“CHARM OF ART NON SI FERMA”

Giorno 14 marzo 2020 partirà la prima mostra d’Arte Digitale per mezzo dei social, firmata Charm of Art, la prestigiosa associazione di arte e moda di Santo Cicirò. Il progetto “Charm of Art non si ferma”, è il primo in Italia ideato per solidarietà sociale e per non fermare l’arte in un momento così delicato della nostra Nazione e degli altri Paesi colpiti dal coronavirus. L’adesione è aperta a tutti gli artisti di qualunque nazionalità, sesso, religione e senza limiti di età. La tematica è libera e personale e sono ammesse tutte le forme di Arti visive: pittura, scultura, fotografia.

Ogni artista potrà partecipare inviando le foto di non più di due opere alla mail charmofart1@gmail.com entro e non oltre il 12 Marzo 2020. L’evento è in partnership con l’associazione culturale Viva Voce e l’associazione culturale Kdiem e verrà divulgato su Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest. L’opera che otterrà più feedback su Facebook, verrà esposta gratuitamente alla mostra d’arte collettiva che si terrà dall’8 al 10 Maggio al Collegio Santonoceto di Acireale.