Agrigento – URP ex Provincia aperti al pubblico: “Privilegiare contatti telefonici o email”

Anche in questo momento di emergenza nazionale, gli Uffici Relazione con il pubblico del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, dislocati nella Città capoluogo ed a Bivona, Licata, Sciacca, Canicattì, Cammarata e Ribera, rimarranno aperti al pubblico per fornire informazioni dettagliate di pubblica utilità ai cittadini utenti.

In considerazione, però, delle direttive nazionali è obbligatorio fare ingresso nelle sedi URP in modo contingentato per garantire la distanza di sicurezza.

Si invitano, tuttavia, gli utenti a privilegiare il collegamento telefonico, contattando i Numeri Verdi 800315555 e 8002590844 (validi per tutte le sedi URP).

È possibile, inoltre, raggiungere le sedi Urp ai seguenti numeri telefonici ed indirizzi di posta elettronica:

Urp sede Agrigento, telefono 0922/593227 – 0922/403581 – 0922/594247 urp@provincia.agrigento.it

Urp sede di Bivona, telefono 0922/593856 email: urpbivona@provincia.agrigento.it

Urp sede di Licata, telefono 0922/593853, email: urplicata@provincia.agrigento.it;

Urp sede di Sciacca, telefono 0922/593850, email: urpsciacca@provincia.agrigento.it;

Urp sede di Canicatti, telefono 0922/593854, email: urpcanicatti@provincia.agrigento.it;

Urp sede di Cammarata, telefono 0922/593855, email: urpcammarata@provincia.agrigento.it;

Urp sede di Ribera, telefono 0922/593851, email: urpribera@provincia.agrigento.it.

Notizie ed aggiornamenti sull’emergenza Covid-19 sono reperibili anche sul profilo facebook “Urp informa Agrigento” del Libero Consorzio Comunale di Agrigento.

Infine, per ulteriori informazioni di carattere genere è possibile inviare messaggi whatsapp al numero +39 3667871233.