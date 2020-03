M5S.”L’Ars non fermi la sua attività. Le istituzioni devono essere vicine ai cittadini, soprattutto nei momenti difficili”

“La paralisi dell’attività legislativa dell’Ars non è certo la migliore risposta della Sicilia all’emergenza coronavirus. Ferme restando tutte le cautele e precauzioni per cercare di ridurre al minimo le esposizioni all’eventuale contagio, il Parlamento siciliano non può e non deve abbandonare il campo, ma deve operare al fianco del governo regionale in un momento difficile per la nostra Repubblica. Si trasmetterebbe altrimenti un cattivo segnale ai siciliani, che non possono sentirsi abbandonati dalle Istituzioni in questi delicatissimi

frangenti”

Lo dice il capogruppo del M5S all’Ars, Giorgio Pasqua.

“Ho avanzato la proposta – continua il deputato – di mantenere un presidio attivo della commissione Salute in modo da tenere aperti ed attivi i canali di comunicazione ed informazione fra governo regionale ed Assemblea”.

“Noi – conclude – ci siamo e vogliamo fare la nostra parte sin da subito in maniera responsabile”.