Le temperature al ribasso portano la neve sui monti delle Madonie

Rispettate le previsioni meteo per la Sicilia e in particolare sulle Madonie ove la neve ha fatto la sua comparsa stamattina sui monti del comprensorio. Temperature in ribasso in questi ultimi giorni con temperature che si erano registrate già nella giornata di ieri e prevedendo che il manto bianco era in arrivo.

Il freddo è stato accompagnato anche da brevi sprazzi di pioggia che a intermittenza si è alternata tra giorno e notte. Allerta gialla nel palermitano e lungo le coste fino ad arrivare a Messina e brevi piogge in mattinata, mentre nel pomeriggio dovrebbe migliorare e tornare il sereno mantenendo un po’ di freddo per l’intera giornata.

A Piano Battaglia la neve è arrivata già nelle scorse notti e nonostante gli impianti sono ancora chiusi, giustamente non mancano le lamentele degli addetti ai lavori con promesse e gestione non mantenuta da burocrazia e quant’altro. Sola aria fresca per i turisti che vogliono passare una giornata diversa e divertimento alternativo tra sci e passione per la montagna.

Antonio David