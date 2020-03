Coronavirus- Salvo Fleres: il governo regionale adotti subito misure di aiuto alle imprese siciliane

“Servono misure in favore del tessuto economico siciliano e servono immediatamente- dichiara Salvo Fleres, portavoce di Unità siciliana-LeApi – Il governo regionale non sembra interessato a fare nulla che non sia chiudere beni culturali e impedire eventi e manifestazioni, decisione sensata, ma che guarda solo ad un aspetto del problema coronavirus.

Le nostre imprese di ogni genere stanno soffrendo, Federalberghi comunica flessioni nelle prenotazioni tali da far temere per i livelli occupazionali, i negozi sono vuoti e non ci si venga a dire che l’economia nelle città siciliane non si è fermata perché i ragazzi continuano a frequentare i locali della movida, scelte personali che non spetta a noi giudicare, in assenza di divieti ufficiali.

Bisogna fare in fretta, cominciando con il sospendere i pagamenti delle rate dei mutui che le nostre imprese dovrebbero corrispondere a Ircac, Irfis e Crias.

La giunta regionale richieda inoltre agli Istituti di credito siciliani di adottare provvedimenti di sospensione di mutui e cambiali agrarie – conclude Fleres– azzeri l’aliquota IRAP e trovi il modo di impiegare in lavori alternativi gli addetti alla comunicazione degli alunni disabili che, essendo pagati solo se prestano servizio, in assenza di lezioni non percepiranno nulla.”