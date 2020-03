Talassemici siciliani, Mancuso (FI): “Vanno sostenuti, porterò loro istanze in Commissione Bilancio”

Palermo, 04/03/2020: “Come già accaduto in altre occasioni, anche questa volta sosterremo le istanze dei Talassemici. Mi farò carico di portarle avanti, sia a livello istituzionale in Commissione bilancio che nel mio Partito. Le categorie deboli vanno sostenute nella sostanza, non a parole. Per queste persone, il sostegno non è una pensione ma un’irrinunciabile necessità. Pur adeguandosi ai tanti problemi che attanagliano il bilancio regionale, sono certo che il Governo saprà garantire l’indispensabile alla purtroppo numerosa comunità di siciliani che necessitano di cure obbligatorie”. Così in una nota il deputato di Forza Italia al Parlamento Siciliano, on. Michele Mancuso, già componente della Commissione bilancio all’Ars.