FORZA ITALIA SICILIA, CAPUTO: “NIENTE POLEMICHE MA SENSO DI RESPONSABILITA’”

Palermo, 04/03/2020: “In questo momento delicato per l’Italia è opportuno mettere da parte ogni polemica e concentrarci sulle necessità del paese e della Sicilia. Stiamo registrando una grave crisi dovuta all’emergenza CODIV19 che ha colpito gli interessi primari come la salute pubblica e l’economia. Mi appello al senso di responsabilità di tutti noi per contribuire al rilancio dell’azione politica di Forza Italia nel rispetto dei ruoli di ognuno. Serve coesione e spirito di servizio per gestire in questo momento la grave crisi nazionale e per dare una concreta risposta ai tanti cittadini ed al mondo professionale che attendono di essere rassicurati e di riprendere al più presto gli stili e le abitudini di vita”. A dichiararlo è Mario Caputo, parlamentare dell’Assemblea Regionale Siciliana del gruppo di Forza Italia.

“Tra poco ci saranno nuovi appuntamenti elettorali – conclude il Parlamentare – ed il partito deve tornare ad essere forza protagonista del centro destra. Per il rilancio della nostra azione politica non servono polemiche ma obiettivi e attività concrete per una programmazione di partito”.