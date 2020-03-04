“Avvocatura & Futuro” – Avv. Lipera: Coronavirus: Scuole chiuse e Tribunale no!

𝗖𝗼𝘀𝗶̀ 𝗻𝗼𝗻 𝘃𝗮 𝗯𝗲𝗻𝗲, 𝗼 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗶 𝗼 𝗻𝗲𝘀𝘀𝘂𝗻𝗼!
𝗘𝗯𝗯𝗲𝗻𝗲, 𝗲̀ 𝗻𝗼𝘁𝗶𝘇𝗶𝗮 𝗳𝗿𝗲𝘀𝗰𝗮 𝗰𝗵𝗲 𝗶𝗹 𝗚𝗼𝘃𝗲𝗿𝗻𝗼 𝗜𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗵𝗮 𝗱𝗶𝘀𝗽𝗼𝘀𝘁𝗼 𝗹𝗮 𝗰𝗵𝗶𝘂𝘀𝘂𝗿𝗮 𝗱𝗶 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗲 𝗹𝗲 𝘀𝗰𝘂𝗼𝗹𝗲 𝗲 𝗱𝗶 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗶 𝗶 𝗽𝗼𝗹𝗶 𝗱𝗶𝗱𝗮𝘁𝘁𝗶𝗰𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗻𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲, 𝗽𝗲𝗿 𝗲𝘃𝗶𝘁𝗮𝗿𝗲 𝘂𝗹𝘁𝗲𝗿𝗶𝗼𝗿𝗶 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝗴𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗼𝗿𝗺𝗮𝗶 𝗳𝗮𝗺𝗼𝘀𝗼 𝗲 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗴𝗲𝗿𝗮𝘁𝗼 “𝗖𝗼𝗿𝗼𝗻𝗮 𝗩𝗶𝗿𝘂𝘀”.
𝗖𝗼𝘀𝗶̀ 𝘀𝘁𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗹𝗲 𝗰𝗼𝘀𝗲, 𝗻𝗼𝗻 𝘀𝗶 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗿𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗽𝗲𝗿𝗰𝗵𝗲́ 𝗻𝗼𝗻 𝘀𝗶 𝗱𝗶𝘀𝗽𝗼𝗻𝗴𝗮 𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝗹𝗮 𝗰𝗵𝗶𝘂𝘀𝘂𝗿𝗮 𝗱𝗲𝗶 𝗧𝗿𝗶𝗯𝘂𝗻𝗮𝗹𝗶 𝗱𝗶 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗮 𝗜𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮.
𝗜 𝗺𝗼𝘁𝗶𝘃𝗶 𝘀𝗼𝗻𝗼 𝗳𝗮𝗰𝗶𝗹𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗶𝗻𝗱𝗶𝘃𝗶𝗱𝘂𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶: 𝘀𝗼𝗻𝗼 𝗼 𝗻𝗼𝗻 𝘀𝗼𝗻𝗼 𝗽𝘂𝗿𝗲 𝗶 𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝗻𝗮𝗹𝗶 𝗱𝗲𝗶 𝗹𝘂𝗼𝗴𝗵𝗶 𝗱𝗶 𝗮𝗴𝗴𝗿𝗲𝗴𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗮𝘁𝘁𝗿𝗮𝘃𝗲𝗿𝘀𝗼 𝗶 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗶 𝘀𝗶 𝗿𝗶𝘀𝗰𝗵𝗶𝗮 𝗮𝗯𝗶𝘁𝘂𝗮𝗹𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗶 𝗽𝗼𝘁𝗲𝗿 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝗿𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝗺𝗮𝗹𝗮𝘁𝘁𝗶𝗮?
𝗖𝗵𝗲 𝘀𝗲𝗻𝘀𝗼 𝗵𝗮 𝗰𝗵𝗲 𝗶 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗶 𝗳𝗶𝗴𝗹𝗶 𝗿𝗶𝗺𝗮𝗻𝗴𝗼𝗻𝗼 𝗮 𝗰𝗮𝘀𝗮 𝗹𝗮 𝗺𝗮𝘁𝘁𝗶𝗻𝗮 𝗲 𝗻𝗲𝗹 𝗳𝗿𝗮𝘁𝘁𝗲𝗺𝗽𝗼 𝗻𝗼𝗶 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗶 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝗱𝗶𝗿𝗶𝘁𝘁𝗼 (𝗮𝘃𝘃𝗼𝗰𝗮𝘁𝗶, 𝗺𝗮𝗴𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗶, 𝗰𝗮𝗻𝗰𝗲𝗹𝗹𝗶𝗲𝗿𝗶 𝗲𝗰𝗰.) 𝘀𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗲𝘀𝗽𝗼𝘀𝘁𝗶 𝗮𝗹 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝗴𝗶𝗼, 𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗴𝘂𝗲𝗻𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁
𝗙𝗮𝘁𝘁𝘂𝗮𝗹𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲, 𝗰𝗼𝗺𝗲 𝘀𝗮𝗿𝗮̀ 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗲, 𝗽𝗲𝗿 𝗾𝘂𝗶𝗻𝗱𝗶𝗰𝗶 𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗶, 𝗮 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗲 𝗹𝗲 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗴𝗹𝗶𝗲, 𝗰𝗵𝗲 𝗻𝗼𝗻 𝗵𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗹𝗮 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝗱𝗶 𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿𝗲 𝘀𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝘁𝗶 𝗱𝗮𝗶 𝗻𝗼𝗻𝗻𝗶, 𝗮 𝘀𝗲𝗴𝘂𝗶𝗿𝗲 𝗶 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗿𝗶 𝗽𝗶𝗰𝗰𝗼𝗹𝗶 𝗱𝘂𝗿𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲?
𝗔𝗹 𝗺𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗺𝗶𝘀𝘂𝗿𝗮 𝗮𝗽𝗽𝗮𝗿𝗲 𝗶𝗻𝘀𝘂𝗹𝘀𝗮 𝗲𝗱 𝗶𝗻𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝘁𝗮, 𝗰𝗼𝗺𝗲 𝗮𝗹 𝘀𝗼𝗹𝗶𝘁𝗼, 𝗰𝗵𝗶 𝘃𝗶𝘃𝗲 𝗻𝗲𝗶 𝗧𝗿𝗶𝗯𝘂𝗻𝗮𝗹𝗶, 𝘃𝗶𝗲𝗻𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗶𝗱𝗲𝗿𝗮𝘁𝗼 “𝘂𝗻𝗮 𝗰𝗼𝘀𝗮 𝗮 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲”, 𝗰𝗼𝗺𝗲 𝘀𝗲 𝘃𝗶𝘃𝗲𝘀𝘀𝗶𝗺𝗼 𝗶𝗻 𝘂𝗻 𝗮𝗹𝘁𝗿𝗼 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗼!
𝗣𝗲𝗿 𝗰𝘂𝗶, 𝗰𝗵𝗶𝗲𝗱𝗼 𝗮𝗹 𝗖𝗼𝗻𝘀𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼 𝗡𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗙𝗼𝗿𝗲𝗻𝘀𝗲 𝗱𝗶 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝘃𝗲𝗻𝗶𝗿𝗲 𝗶𝗺𝗺𝗲𝗱𝗶𝗮𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗮𝗳𝗳𝗶𝗻𝗰𝗵𝗲́ 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗮𝗹𝗴𝗮 𝗶𝗹 𝗯𝘂𝗼𝗻𝘀𝗲𝗻𝘀𝗼 𝗰𝗼𝘀𝗶𝗰𝗰𝗵𝗲́ 𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝗻𝗼𝗶 𝗔𝘃𝘃𝗼𝗰𝗮𝘁𝗶, 𝗶𝗻𝘀𝗶𝗲𝗺𝗲 𝗮 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗶 𝗰𝗼𝗹𝗼𝗿𝗼 𝗶 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗶 𝗳𝗿𝗲𝗾𝘂𝗲𝗻𝘁𝗮𝗻𝗼 𝗮𝗯𝗶𝘁𝘂𝗮𝗹𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗹𝗲 𝗮𝘂𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗶 𝗧𝗿𝗶𝗯𝘂𝗻𝗮𝗹𝗶, 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗿𝗶𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗿𝗲 𝗮𝗹𝗹’𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗹𝘃𝗲𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗺𝗶𝘀𝘂𝗿𝗲 𝗽𝗿𝗲𝗱𝗶𝘀𝗽𝗼𝘀𝘁𝗲 𝗱𝗮𝗹 𝗚𝗼𝘃𝗲𝗿𝗻𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝗳𝗿𝗼𝗻𝘁𝗲𝗴𝗴𝗶𝗮𝗿𝗲 𝗹𝗼 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗲𝗺𝗲𝗿𝗴𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗶𝗻 𝗰𝘂𝗶 𝘀𝗶 𝘁𝗿𝗼𝘃𝗮 𝗹𝗮 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗺𝗮𝗿𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮𝘁𝗮 𝗻𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲.
𝗖𝗮𝘁𝗮𝗻𝗶𝗮, 𝟰 𝗺𝗮𝗿𝘇𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟬
𝗜𝗹 𝗣𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗶 “𝗔𝘃𝘃𝗼𝗰𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮 & 𝗙𝘂𝘁𝘂𝗿𝗼”
𝗔𝘃𝘃. 𝗚𝗶𝘂𝘀𝗲𝗽𝗽𝗲 𝗟𝗶𝗽𝗲𝗿𝗮