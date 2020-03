Giochi, Sicilia: spesa in crescita nel 2019, a 1,1 miliardi di euro

ROMA – Spesa sui giochi in crescita in Sicilia nel 2019: dalle elaborazioni Agipronews sui dati dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il totale in regione nell’ultimo anno è stato di 1,17 miliardi di euro (+18% rispetto al 2018). A Palermo e provincia la spesa è stata di 314 milioni (dato stabile), davanti a Catania con 262,2 milioni (+5,3%) e Messina con 162,8 milioni di euro (+3%). Questo il dato delle altre province: Agrigento chiude con una spesa di 83,2 milioni di euro (+3%), Caltanissetta 59 milioni, Enna 24,1 milioni (+2%), Ragusa 80,3 milioni (1,7%), Siracusa 98,6 milioni (+4%) e Trapani 87 milioni di euro (+2%).

Complessivamente le vincite in Sicilia nel 2019 sono state pari a 3,3 miliardi di euro.

DATO NAZIONALE

Giochi: nel 2019 spesi 19,4 miliardi di euro in totale (+2,7%), all’erario 10,5 miliardi (+1%)

ROMA – Leggera crescita dei giochi nel 2019: la spesa del gioco fisico e dell’online, nello scorso anno, è stata di 19,4 miliardi di euro, in crescita del 2,7% rispetto al 2018 (quando è stata pari a 18,9 miliardi di euro), mentre per il prelievo complessivo per l’erario è di 10,5 miliardi (+1%), come risulta da un’elaborazione di Agipronews su dati dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.