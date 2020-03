Gesap: nei primi due mesi 2020, passeggeri in aumento all’aeroporto di Palermo

Palermo, 3 marzo 2020 – Passeggeri in aumento all’aeroporto di Palermo. N ei primi due mesi del 2020 il Falcone Borsellino mantiene il trend positivo: +2,89 per cento rispetto al 2019.

Secondo i dati dell’ufficio statistiche della Gesap, la società di gestione dello scalo palermitano, a gennaio c’è stato un incremento dei passeggeri del 6,96 per cento (425.886 contro 398.157 nel 2019), mentre a febbraio è stata registrata la flessione dell’1,41 per cento (372.827 contro 378.156 nel 2019), anche a seguito del calo tra il 30 e il 40 per cento dei viaggiatori nell’ultima settimana di febbraio, per la brusca frenata globale del traffico passeggeri causata dall’emergenza sanitaria (Covid-19). Il saldo sull’anno rimane comunque positivo con +2,89 per cento.