Catania – Tassisti in agitazione, interviene la Lega per Salvini Premier

«La deroga ai tassisti è buonsenso. L’assessore Arcidiacono ci ripensi»

Catania. «La deroga ai tassisti per consentire loro il transito dal centro storico è una questione di buon senso. Non si può scherzare o sperimentare con il lavoro di duecento persone che mantengono altrettante famiglie. In una città come la nostra non si possono deliberatamente fare delle scelte che vanno contro il buon senso e contro il lavoro. I tassisti chiedono una cosa legittima e che non crea nessun problema alla pedonalizzazione. Sia loro garantita la viabilità e l’assessore Arcidiacono ci ripensi. Non si è imparato nulla dalla vicenda del viale Vittorio Veneto?». Queste le parole del commissario cittadino Alessandro Lipera che ha incontrato i tassisti sul piede di guerra per la scelta dell’amministrazione di non consentire loro il transito dal centro storico.

Della stessa opinione è il rappresentante della Lega in Consiglio Comunale, Alessandro Messina, il quale ha aggiunto che «I tassisti lamentano un calo delle corse e del conseguente giro d’affari e non vogliono assolutamente accettare una scelta che invece di rilanciare l’economia e il lavoro, lo danneggia irrecuperabilmente. Ci schieriamo sempre dalla parte di chi lavora e porteremo avanti la voce delle famiglie coinvolte all’interno del consiglio comunale, d’altronde già in Commissione Viabilità avevamo già espresso un determinato orientamento che è stato prontamente disatteso