Tentarono di investire vigilante dopo furto in auto, arrestati un 32enne e un 55enne

I Carabinieri della Stazione Roma E.U.R. hanno dato esecuzione ad un’ordinanza cautelare, emessa dal Tribunale – Sezione Gip di Roma, nei confronti di un 32enne cileno e un 55enne colombiano, entrambi senza occupazione e con precedenti, ritenuti responsabili della rapina avvenuta lo scorso 6 febbraio nel parcheggio del centro commerciale “Euroma2”.

Il provvedimento cautelare è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta della Procura della Repubblica di Roma, al termine di un’attività d’indagine diretta da Pubblico Ministero del pool della Procura che tratta, tra l’altro, reati contro il patrimonio.

Le indagini hanno permesso di dare un volto ai malviventi che, il pomeriggio del 6 febbraio, dopo avere infranto il finestrino di un’autovettura parcheggiata all’interno delle aree di sosta del centro commerciale, avevano asportato un giubbotto da donna, cercando poi di dileguarsi a bordo di un veicolo. Durante la fuga, tentavano di investire il personale di vigilanza e forzavano la sbarra dell’uscita dall’area parcheggi per poi allontanarsi.

I Carabinieri sono riusciti ad identificarli grazie alla descrizione fornita dai presenti e alla minuziosa analisi delle immagini di videosorveglianza dell’area.

Il 32enne è stato portato in carcere A Regina Coeli, mentre il 55enne è destinatario della misura dell’obbligo di presentazione alla P.G.