CORONAVIRUS \ CASTELLI, “CHIEDEREMO AUTORIZZAZIONE A DEFICIT, NEL NUOVO DECRETO MISURE IMPORTANTI PER INTERO PAESE”

In campo provvedimenti per contrastare battuta d’arresto dell’economia. Chiederemo sostegno a tutti i Gruppi Parlamentari

Nel Decreto a cui stiamo lavorando, ci saranno anche misure a beneficio dell’intero Paese, che vanno dal sostegno alle esportazioni e promozione dell’Italia nel Mondo, lo sblocco immediato e la cantierizzazione degli investimenti, crediti d’imposta e maggiore liquidità per le imprese”.

Così il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli.

Roma – “Chiederemo al Parlamento l’autorizzazione a scostarci dai saldi di bilancio, anche in deficit, per contrastare la battuta d’arresto che la nostra economia può subire a causa del Coronavirus. Per far questo chiederemo il sostegno di tutti i Gruppi parlamentari.