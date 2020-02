Coronavirus: pazienti con Talassemia, Drepanocitosi e Anemie Rare chiedono di continuare a donare il sangue

28 febbraio 2020 – La UNITED Onlus, costituita nel 2012, rappresenta in modo unitario dinanzi alle Istituzioni Nazionali ed Internazionali le tante organizzazioni locali e regionali a tutela dei pazienti affetti da Talassemia, Drepanocitosi e Anemie Rare. Il suo scopo è fornire ai pazienti e alle loro famiglie un’assistenza globale, tutelando il loro diritto alla salute, l’accesso alle cure, la parità sociale e le opportunità di lavoro.

L’Italia è tra i paesi leader nella cura di Talassemia, Drepanocitosi e Anemie Rare ed i suoi centri di eccellenza costituiscono un polo di attrazione per pazienti da tutto il mondo.

In considerazione che per la maggior parte dei soggetti da noi rappresentati il trattamento trasfusionale periodico è indispensabile ed indifferibile per vivere, chiediamo a tutti i donatori di sangue di continuare anche in questo momento di paura e confusione ad aiutarci affinché le terapie salvavita siano garantite per tutti, in tutte le Regioni d’Italia. Chiediamo, inoltre, a chi può di iniziare a donare perché molti donatori attivi residenti nelle zone colpite dal virus non possono donare al momento ma anche in quelle zone si deve continuare a soccorrere chi necessita di sangue.

Chiediamo, dunque, un atto di fiducia e responsabilità: andate a donare il sangue presso i Presidi Ospedalieri o utilizzando i canali delle Associazioni dei Donatori per essere costantemente aggiornati su le necessità e le restrizioni in atto.

Ringraziamo il lavoro di tutto il Personale Sanitario, di tutte le Amministrazioni Pubbliche e soprattutto a tutti i Donatori di sangue che ci stanno aiutando in questo faticoso momento per tutto il Nostro Paese.