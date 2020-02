Coronavirus, Forza Italia prepara emendamento alla finanziaria per sospendere i mutui delle imprese siciliane, Calderone (FI): “Non possiamo permettere il collasso della nostra economia”

Palermo, 27/02/2020: “ La terribile epidemia del Coronavirus potrebbe mettendo in ginocchio la nostra economia locale. Siamo in contatto con tutti gli imprenditori siciliani. Per tale motivo, a seguito della riunione promossa ieri dal Presidente Micciché, a cui ha partecipato tutto il gruppo parlamentare, Forza Italia sta preparando un emendamento alla Finanziaria di imminente emissione, per chiedere la sospensione, la rateizzazione o comunque qualsiasi attività idonea a sospendere tutti i mutui e i pagamenti siciliani che riguardano gli Enti che erogano prestiti agli artigiani e alle imprese– vedi Crias, Irfis, Ircac e quant’altro”. A riferirlo è il Capogruppo di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana, on. Tommaso Calderone.

“Abbiamo sottoscritto anche noi l’ordine del giorno con l’on. Galvagno – continua il Parlamentare – però crediamo che sia più efficiente ed efficace inserire una norma nella prossima finanziaria. È per tale motivo che la stiamo studiando per chiedere che venga inserita nella prossima legge finanziaria e trattata con assoluta urgenza.

“Per quanto riguarda i mutui che le imprese hanno acceso con le banche – conclude Calderone – trattandosi di competenze che non appartengono alla Regione Siciliana, ci faremo promotori di intervenire attraverso i nostri deputati, affinché agiscano nelle sedi opportune e chiedere la sospensione di tutti i mutui nei confronti delle imprese siciliane”.