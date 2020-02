Coronavirus disposizioni Arcidiocesi di Agrigento

In riferimento alle disposizioni della CEI e della CESi, per salvaguardare i fedeli dal contagio del coronavirus, in via prudenziale si danno le seguenti disposizioni:

si ometta il rito dello scambio della pace; la comunione si distribuisca esclusivamente sulla mano e al calice beva soltanto il presidente; le acquasantiere siano svuotate.

Agrigento, 26/02/2020