DENUNCIATO IL TITOLARE DI UNA SOCIETA’ PER FRODE IN COMMERCIO E SEQUESTRATE CIRCA 78 TONNELLATE DI MIELE

Il Reparto Tutela Agroalimentare (RAC) di Torino, a seguito di controlli eseguiti presso aziende del settore mielicolo operanti in Piemonte e Lombardia, ha sequestrato circa 78 tonnellate di miele, per un valore complessivo di 780 mila euro, risultato privo delle indicazioni utili a rintracciarne la provenienza. Denunciato il titolare di una società della provincia di Asti per frode in commercio (515c.p.), poiché dalle risultanze delle analisi di laboratorio sui campioni di miele la qualità non risultava essere corrispondente a quella declamata in etichetta.

Contestate sanzioni amministrative per 32.332 euro.