Sospensione Convegno Assoedilizia Urbanistica Regione Lombardia e Milano 2 marzo

Si comunica che, al fine di prevenire la possibile diffusione del nuovo Coronavirus (Covid-19) e, comunque, in osservanza delle disposizioni dell’Ordinanza della Regione Lombardia di concerto con il Ministro della salute valida per tutto il territorio lombardo il Convegno “LR Lombardia n. 18 del 26 novembre 2019 – Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente” previsto presso Assoedilizia il 2 marzo, è sospeso.