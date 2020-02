Ennesima scossa di terremoto sulle Madonie. Ancora Scillato e Polizzi Generosa

Alle attuali problematiche di paura di Coronavirus nel territorio italiano, gli abitanti delle Madonie aggiungono quelle delle scosse di terremoto che non lasciano le Madonie ed esattamente Scillato con l’ennesima lieve scossa avvenuta questa notte ore 02.29 di magnitudo ML 2.6 nella zona: 4 km SE Scillato (PA), con coordinate geografiche (lat, lon) 37.84, 13.95 ad una profondità di 6 km. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Si è sentita nuovamente nei paesi limitrofi come Caltavuturo e Polizzi Generosa ove il sussulto ha svegliato brevemente la gente che seppur in minor entità ha notato il tutto. Sono stata varie le scosse negli ultimi giorni e durante la settimana dunque, preoccupazione e stato di fatto da mettere in preventivo. Nessun danno a cose ma paura che accompagna le preoccupazioni generali di un momento un pò particolare per tutti.

Antonio David